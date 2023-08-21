المحكمة العليا: إحالة ملف قضية تهريب باخرة مدغاسن للمحاكمة من جديد

21 أغسطس، 2023

وافقت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية باخرة “امدغاسن” التي كانت محل تحقيق قضائي. وسيتم احالة الملف على المحاكمة من جديد بتشكيلة جديدة ، وتوبع فيها رجل اعمال “ح.م” ،رفقة متهمين آخرين.

وتتعلق القضية بتهريب باخرة المسماة إمدغاسن كانت محل تحقيق قضائي هذا بالرجوع الى تفاصيلها، و تم حجزها قضائيا والمقدر ثمنها بـ 18 مليون دولار أمريكي.

و استنادا لما جاء في قضية الحال توبع (ح.م بتهريب الباخرة الى فرنسا بقصد التصرف فيها. لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء اجنبي، الا ان العدالة الجزائرية تدخلت و قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات اجرامية و انها محل حكم نهائي بالمصادرة .

و سبق أن أصدرت محكمة القطب بسيدي امحمد حكما يقضي ببراءة المدعو “ح.م” من كافة التهم المنسوبة اليه من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال.

سهام.ق

21 أغسطس، 2023

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