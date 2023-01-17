المحكمة الدستورية توقع اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا

17 يناير، 2023

إستقبل اليوم الثلاثاء٬رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج،بمقر المحكمة الدستورية،الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني والوفد المرافق له.

وكما تم اليوم في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية٬لفائدة إطارات وموظفي الطرفين٬خصوصا في مجالي الاجتهاد الدستوري والقضائي٬توقيع اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا٬بغرض توفير إطار ملائم لتبادل الزيارات٬وتنظيم الدورات المهنية وبرامج التكوين.

وفي ذات السياق٬فإنه سيتم خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.

حورية سعداوي

17 يناير، 2023

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