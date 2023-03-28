المحافظة السامية للأمازيغية تُعلن عن إطلاق برنامجها السنوي لـ 2023 الخاص بالمرافقة و الدعم

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية عن إطلاق برنامجها السنوي لـ 2023 الخاص بالمرافقة و الدعم الموجه للجمعيات المعتمدة والباحثين الجامعيين للمساهمة في ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية، وفقا للمهام الموكلة لها حسبما تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 147 – 95 المؤرخ في 27 ماي 1995، حسب ما أفاد بيان للمحافظة.

يهدف المحور الأول من النداء إلى دعم تلك الجمعيات الناشطة عبر كامل التراب الوطني التي تعمل على إعادة تثمين التراث الثقافي الوطني و التي تسعى إلى تنظيم ورشات و أنشطة علمية، بيداغوجية و ثقافية من شأنها تشجيع المقروئية و إبراز الإبداع باللغة الأمازيغية بمختلف المتغيرات اللسانية المتداولة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

كما دعت المحافظة السامية للأمازيغية، في المحور الثاني من النداء الي تضمّنه البيان، دعت الباحثين والجامعيين للإستفادة من الدعم المخصص للمشاريع الوطنية المهتمة بالمجال الأمازيغي والمتضمن إنشاء القواميس و المعاجم العامة أو المتخصصة من جهة و القيام بأبحاث ذات صلة بتأليف الكتب المدرسية والشبه المدرسية في مجال اللسانيات والنحو وقواعد اللغة الأمازيغية من جهة أخرى.

وخلص بيان المحافظة أنّه و لتمكين الراغبين من الإستفادة من عملية المرافقة المرجوة يمكن لهم الإطلاع على مختلف التفاصيل والشروط المقدمة وهذا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://www.hcamazighite.dz/ar

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