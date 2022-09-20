المحافظة السامية للأمازيغية تُحَيّن اتفاقية شراكتها مع جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية

20 سبتمبر، 2022

تنظّم، غدا الأربعاء، المحافظة السامية للأمازيغية مراسم تحيين اتفاقية شراكتها مع جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، تحت رعاية والي ولاية بجاية و بمساهمة ذات الجامعة، و مديرية الثقافة و الفنون لذات الولاية و بمناسبة الدخول الجامعي الجديد 2022/2023، حسب بيان إعلامي للمحافظة.

وتتبع هذه المراسم  بعملية الإشراف على فتح أول قسم متخصص في الترجمة من اللغة الأمازيغية الى مختلف اللغات.

في سياق متصل، يضيف البيان، سيتمّ عقد ندوة علمية تقيمية لعمليىة جمع بيانات لغوية و ثقافية ممهدة لملف التعريف بالجزائر في الطبعة الجديدة للأطلس العالمي للغات لليونسكو(UNESCO) يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمكتبة المطالعة العمومية ببجاية و ذلك بحضور نخبة من الأساتذة المختصين في مجال اللسانيات و المهتمين بالتراث اللغوي الوطني.

وخلص البيان أنّه سيتم في ذات المناسبة، تنصيب الفريق العلمي المنضوي تحت الإدارة العلمية للأستاذ رمضان تواتي، الدكتور و الخبير في مجال اللسانيات الأمازيغية و المعين كنقطة اتصال (Point focal)لهذا المشروع الهام و بمرافقة مؤسساتية من لدن المحافظة السامية للأمازيغية و وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.

ش.ن

20 سبتمبر، 2022

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