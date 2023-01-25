المحافظة السامية للأمازيغية تصـدر 4 مؤلفات جديدة

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية عن إصدارها لـأربع 04 مؤلفات جديدة تضمّنت أشغال ملتقيات تمّ تنظيمها سنتي 2021 و2022، والتي عالجت إشكاليات علمية ومعرفية لها علاقة مباشرة باللغة والثقافة الأمازيغية والتراث المادي واللامادي الوطني. وتدخل هذه المنشورات في إطار برنامج النشر و النشر المشترك المسطر لهذه السنة.

وجاء الإصدار الأول حاملا لعنوان الملتقى الوطني الذي نظم في ولاية أدرار أيام 23، 24، 25:”الخارطة اللسانية الأمازيغية في الجزائر”،والمتضمن العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي لها صلة بواقع الأطلس اللغوي الخاص باللغة الأمازيغية بمختلف متغيراتها عبر كامل التراب الوطني، في حين جاء المؤلف الثاني تحت عنوان : الأنوماستيكية الجزائرية – الوضعية الحالية والمجمع الجزائري العلمي لأسماء الأعلام – و الذي تناول العديد من الإشكاليات الخاصة بأسماء الأشخاص والأمكان ومنابعها الأصلية قدّمها العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين ذوي التخصصات المختلفة، وقد جاء الكتاب في هذا الحقل المعرفي المهم في إطار الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه في إطار تظاهرة “الجزائر في القلب” بولاية بومرداس يومي 7و 8 جويلية 2021 .

أما الإصدار الثالث فحمل عنوان:” السكن التقليدي في الجزائر”- من العصر القديم إلى العصر الحالي، عنصر مرجعي للتنمية المستدامة- وهي عبارة عن أشغال ملتقى وطني نظم في ولاية تامنغست في إطار الإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2022/ 2972، والذي تضمن مختلف الإشكالات المعرفية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على الخصوصية الجزائرية في العمران والتشييد لما لها من أهمية كبيرة في صون ذاكرة الأمة الجزائرية بمختلف عصورها.

وجاء المؤلف الرابع موسوما بـ :تعلم المتغيرات اللسانية الأمازيغية- القبائلية و المزابية نموذجا- لمؤلفه الأستاذ و الدكتور إبراهيم حامق، رئيس قسم اللغة والثقافة الأمازيغية في جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، وقد تضمن الكتاب مختلف الألفاظ و الدلالات التي لها تقارب بين المتغيرين.

ش.ن

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