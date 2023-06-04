المحافظة السامية للأمازيغية تحتفي باليوم الوطني للكتاب و المكتبة بحر هذا الأسبوع بالشلف

س طرت المحافظة السامية للأمازيغية احتفاء باليوم الوطني للكتاب و المكتبة برعاية والي ولاية الشلف، برنامجا ثريا تنشطه فعاليات ثقافية و علمية من مختلف مناطق الوطن على صلة مباشرة بصناعة الكتاب عموماً و الكتاب بالأمازيغية على وجه الخصوص، حسب ما أورده بيان المحافظة.

كما تشارك في هذه التظاهرة حسب المصدر ذاته، العديد من دور النشر التي ستعرض آخر إصداراتها إلى جانب تنشيط حصص للبيع بالإهداء لمجموعة المؤلفين الشباب يأتون من ولايات مختلفة يعبرون عن الثراء اللغوي والثقافي الذي تزخر به الجزائر في شتى المجالات. و ستتاح للزائرين و المهتمين الإستفادة من ندوات علمية و أدبية يناقش فيها المنشطون المختصون موضوع الكتاب و المقروئية كما سيخصص برنامج ورشات فنية لفائدة شباب و أطفال المنطقة.

و سيكون ختام البرنامج الخاص بالإحتفالية، فنيا و أدبيا، تنشطه فرق موسيقية من مختلف الطبوع و تتخلله قراءات شعرية باللغتين الوطنيتين العربية و الأمازيغية.

للتذكير، يضيف البيان فإن اليوم الوطني للكتاب و المكتبة جاء للتنديد بعملية التخريب الشنيعة التي إقترفها المستعمر الفرنسي على المكتبة الوطنية بالجزائر يوم 07 جوان 1962.و قد أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليكون يوم ذكرى و إحتفاء بأهمية الكتاب و المكتبة، و تم ذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-250 المؤرخ في 03 جوانب 2021.

شرف الدين عبد النور

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