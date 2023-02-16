المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في زيارة للمجلس الشعبي الوطني

استقبل اليوم الخميس، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد الطاهر عبادلية رئيس المجلس الوطني للبحث والتكنولوجيات مرفوقا بأعضاء من المجلس، حسب بيان لذات الهيئة.

ويعد هذا اللقاء فرصة سانحة للتعريف بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ومهامه باعتباره هيئة دستورية استشارية، تضم كفاءات وإطارات مختصة في الحقول المعرفية المختلفة داخل الوطن وخارجه، تعمل في مجال البحث والاستشراف وتقديم الرؤى والتصورات في جميع القطاعات والمجالات، يشير البيان.

وبهذه المناسبة، أبدى رئيس مجلس البحث والأساتذة المرافقين له، استعدادهم للتعاون مع المجلس الشعبي الوطني، وتقديم المساعدة العلمية والمعرفية للاستئناس، خاصة فيما يدخل في دائرة اختصاص المجلس الشعبي الوطني، يذكر البيان.

وقد عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عن اهتمامه بمثل هذه اللقاءات والتعاون بين الهيئات والمؤسسات، الأمر الذي يعزز العمل المشترك تعميقا للفائدة بما يخدم الجانب التشريعي خاصة، يضيف البيان.