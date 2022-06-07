المجلس الصحراوي لاتحاد العمال يؤكد تضامنه مع الأسرى المدنيين الصحراويين ومرافقته لمعاناة علائلاتهم

المجلس الصحراوي لاتحاد العمال يؤكد تضامنه مع الأسرى المدنيين الصحراويين ومرافقته لمعاناة علائلاتهم

أكد المجلس الوطني للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، تضامنه مع الأسرى المدنيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية.

واكد المجلس في بيان ختامي توج اجتماعه التأسيسي في أعقاب المؤتمر التاسع للمنظمة، مرافقته لمعاناة علائلاتهم التي لا تقل حدةً عن خطورة وضعية أبنائهم الذي يقضون فترات غير شرعية خلف سجون الاحتلال.

كما طالب ذات المجلس، بضرورة الإطلاق الفوري لسراحهم دون شروط والمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

واستحضر المجلس ، بعرفان وتقدير كبيرين بطولات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي في جبهات القتال، الذين يواصلون مقارعة قوات الاحتلال الغازية ميدانياً وبشكل مباشر ويومي حتى تحقيق الأهداف الوطنية النبيلة المنشودة في استكمال السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

رمزي أحمد توميات

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