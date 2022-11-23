المجلس الشعبي الوطني: 32 سؤال شفوي لـ 7 وزراء غدا

23 نوفمبر، 2022

من المرتقب أن يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخمـيس، جلسة علنية يخصصها لتوجيه اثنين وثلاثين سؤالا شفويا إلى سبعة وزراء.

كما تتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة، خمسة أسئلة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ثلاثة أسئلة لوزير العدل، حافظ الأختام. وخمسة أسئلة لوزير السكن والعمران والمدينة، خمسة أسئلة لوزير النقل.

بالاضافة الى خمسة أسئلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة. أربعة أسئلة لوزير الشباب والرياضة وخمسة أسئلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

رمزي أحمد توميات

23 نوفمبر، 2022

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