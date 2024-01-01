المجلس الشعبي الوطني يُثمّن دعوة رئيس الجمهورية لمواصلة الرقي بالجزائر

ثمّن المجلس الشعبي الوطني الوطني، محتوى الكلمة التي هنأ فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري بقدوم العام الميلادي الجديد.

واستجابة للنداء الذي وجّهه رئيس الجمهورية لكل الجزائريين من أجل الرقي بالجزائر إلى المقامات التي تليق بها، فقد أكد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، أن كل النواب سيبقون عازمين، كل في موقعه ومن منطلق مسؤوليته، على المضي قدما في مرافقة سعي رئيس الجمهورية، “وعزمه الأكيد على مواصلة بناء جزائر جديدة ستخطو، إن شاء الله، هذا العام الجديد، وبتظافر جهود الجميع، الخطوات التي ستتحقق بها مزيد من الإنجازات الموعودة، وتمكينها من تبوء مقعد مكين في مصاف الدول المتطورة”، يضيف بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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