المجلس الشعبي الوطني يناقش مشروع قانون الغابات والثروات الغابية

17 يونيو، 2023

من المنتظر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الأحد، حيث سيعقد المجلس جلستان عامتان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وحسب بيان للمجلس، يفتتح المجلس أشغاله بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية تعقد على الساعة الثانية 14:00 بعد الزوال.

وسيواصل المجلس أشغاله بعد يوم غد الاثنين، بجلسة عامة في الساعة العاشرة صباحا وتخصص لمواصلة المناقشة العامة بخصوص هذا النص القانوني.

رمزي أحمد توميات

17 يونيو، 2023

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