المجلس الشعبي الوطني يقصف الوزير كمال رزيق

24 فبراير، 2023

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، طريقة ردّ وزير التجارة كمال رزيق على سؤال أحد النواب، واعتبر مكتب المجلس طريقة ردّ وزير التجارة بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس عقب اجتماع ترأسه ابراهيم بوغالي، “سجل المكتب، في البداية، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة عندما تجاوز السيد وزير التجارة الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور”.

وأضاف البيان “يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة ببين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد للسيد رئيس الجمهورية”.

ش.ن

24 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تركز هجماتها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أودي أم أركبة وأكرارة الفرسيك

2 مارس، 2022

الوزير الأول يستقبل وفدا عن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

28 أبريل، 2022

دفاع لوح والسعيد بوتفليقة يطعن في القرار المكيف في قضية العدالة على أساس جناية

23 نوفمبر، 2020

 الوزير الأول على رأس وفد وزاري هام في زيارة إلى تونس تدوم يومين

7 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: