المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته غدا الأحد

1 أبريل، 2023

من المرتقب أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بداية من هذا الأحد وإلى غاية الـ11 أفريل الجاري، أشغاله في جلسات عامة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فان هذه الجلسات تخصص، لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها.

في حين ستخصص جلسة هذا الأحد لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي. فيما ستخصص جلستي الاثنين والثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

وسيواصل المجلس أشغاله يومي الاربعاء والخميس في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء الـ11 أفريل، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

1 أبريل، 2023

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