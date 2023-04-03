المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله 

استأتف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الإثنين في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها، حسب ما أفاد به بيان للمجلس

وستخصص جلسة اليوم لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي. فيما ستخصص أشغال جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

كما يواصل المجلس أشغاله يوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا في جلسة عامة. مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

رمزي أحمد توميات

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