المجلس الشعبي الوطني يدرس مشروع الميزانية المعدلة لـ2022

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، يوم أمس ترأسه، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خصص لدراسة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني المعدلة لسنة 2022 .

وحسب بيان للمجلس، فقد دارت مناقشة تمحورت حول بعض القضايا المتعلقة بتحضير الدخول البرلماني المقبل ، والاطلاع على سير أشغال الورشات التي كان رئيس المجلس قد كلف بها رؤساء المصالح الإدارية والتقنية والتي تدخل في إطار تهيئة الظروف الملائمة لدخول يكون في مستوى تطلعات السيدات والسادة النواب ، تثمينا للإيجابيات وتداركا للنقائص .

وثمن أعضاء المكتب الإجراءات التي أقرها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والرامية إلى تحسين الإطار المعيشي والرفع من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين ، وهو المؤشر الذي يبعث على كثير من الأمل بعد تحسن الوضعية المالية للبلاد نتيجة زيادة المداخيل من جهة ومن جهة أخرى نتيجة الترشيد المالي وضبط آليات الاستيراد .

وعلى صعيد آخر وفي ما يخص ما يجري في فلسطين من اعتداءات إجرامية جدد المكتب تذكيره بمواقف الجزائر الثابتة المناهضة للاحتلال الصهيوني الذي يعيث في فلسطين السليبة فسادا بالتقتيل والتدمير والتشريد أمام مرأى ومسمع من العالم.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب كل أحرار العالم من البرلمانيين خاصة بأن يتخذوا موقفا من هذا العدوان الهمجي نصرة للمستضعفين والأطفال والمدنيين العزل الذين يواجهون آلة الإجرام الصهيوني الغاصب .

رمزي أحمد توميات

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