المجلس الشعبي الوطني: تعديل برنامج الإستماع لأعضاء الحكومة

أعلن المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن تعديل برنامج الاستماع لأعضاء الحكومة (دراسة مشروع الميزانية القطاعية)، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وحسب نص البيان ستستمع لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. لخضر رخروخ، ولوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب على الساعة 18:00.

أما بخصوص برنامج يوم غد الثلاثاء,، فييتم الاستماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني. على الساعة 9:00، ووزير النقل، يوسف شرفة، على الساعة الثانية زوالا.

فيما سيتم في حدود الساعة 18:00 الاستماع الى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يضيف ذات البيان.

وبتاريخ 22 نوفمبر 2023 ستستمع لجنة المالية والميزانية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداي، على الساعة 14:00، ووزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على الساعة 18:00.

رمزي أحمد توميات

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