المجلس الشعبي الوطني :التصويت على 3 نصوص قانونية غدا الأربعاء

24 مايو، 2022

كشف اليوم الثلاثاء، المجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم استئناف أشغاله بجلسة عامة يوم غد الأربعاء تخصص للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية.

وحسب بيان للمجلس، فتتمثل هذه النصوص في مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الدستورية.

بالإضافة الى مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، يضيف ذات البيان.

كما ستتواصل الأشغال بعقد جلسة مغلقة تخصص للبت بالاقتراع سري في طلب إسقاط العهدة البرلمانية عن نائب من المجلس الشعبي الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

24 مايو، 2022

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