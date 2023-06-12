المجلس الشعبي الوطني : استئناف الجلسات العامة غدا الثلاثاء

12 يونيو، 2023

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غد الثلاثاء، في الساعة التاسعة صباحا بجلسة عامة حيث سيتم تخصيص الفترة الصباحية منها للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

كما سيتم خلال الفترة الصباحية كذلك، التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يضيف البيان.

و ستخصص الفترة المسائية حسب ذات المصدر، لمناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والثاني متعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

شرف الدين عبد النور

12 يونيو، 2023

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