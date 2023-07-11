المجلس الشعبي الوطني: استئناف الجلسات العامة غدا الأربعاء

11 يوليو، 2023
المجلس الشعبي الوطني: استئناف الجلسات العامة غدا الأربعاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الأربعاء ابتداء من  الساعة 9 صباحا، بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسب ما كشفه بيان المجلس.

كما سيتم التصويت خلال ذات الجلسة، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الثالثة من هذه العهدة، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
11 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

انطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 لصالح 47 ألف عامل بقطاع الشباب و الرياضة على المستوى الوطني

27 يوليو، 2021

ماكي سال رئيس للاتحاد الافريقي يصرح في افتتاح قمة العرب..الوحدة العربية الإفريقية المتجذرة في ثقافتنا

1 نوفمبر، 2022

مركز استخباراتي أمريكي : الحرب في الصحراء الغربية اندلعت بعد فشل الامم المتحدة في تنظيم الاستفتاء

26 يوليو، 2021

الجوية الجزائرية تعلن عن استئناف الرحلات نحو هذه الوجهات

14 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: