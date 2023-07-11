المجلس الشعبي الوطني: استئناف الجلسات العامة غدا الأربعاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة 9 صباحا، بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسب ما كشفه بيان المجلس.

كما سيتم التصويت خلال ذات الجلسة، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الثالثة من هذه العهدة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور