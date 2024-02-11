وفاة المجاهد بوعلام عطا الله المدعو “عبازة”

توفي المجاهد والفدائي والمحكوم عليه بالإعدام إبان الثورة التحريرية بوعلام عطا الله المدعو “عبازة”، حسب ما كشفته إدارة نادي اتحاد العاصمة اليوم الأحد.

وجاء في بيان النادي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا خبر وفاة المجاهد والفدائي والمحكوم عليه بالإعدام إبان الثورة التحريرية، بوعلام عطا الله –عبازة- والذي يُعد أحد أبرز الأسماء في تاريخ اتحاد العاصمة”.

وأضاف البيان: “وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدّم كل أفراد أسرة إتحاد العاصمة، ممثّلة في رئيس مجلس الإدارة، كمال حسينة، بأخلص التعازي والمواساة لعائلة عطا الله، ولعائلة اتحاد العاصمة، راجيا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وللتذكير، فقد شغل الفقيد منصب مُسيّر وكان له الفضل في تأسيس ملتقى الأنصار “الساركل” الخاص بفريق اتحاد العاصمة رفقة المرحوم عمر حمادي.

رمزي أحمد توميات

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