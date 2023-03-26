المؤسسات التربوية تفتح أبوابها للتلاميذ من أجل دروس الدعم

المؤسسات التربوية تفتح أبوابها للتلاميذ من أجل دروس الدعم

إنطلقت اليوم الأحد دروس الدعم لتلاميذ البكالوريا وتلاميذ السنة الرابعة متوسط وفق زنامة تم إنجازها حسب كل مؤسسة تربوية.

وللتذكير، فقد كانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت مراسلة الى مديريات التربية لإعلام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث بضرورة الشروع في تقديم دروس الدعم للتلاميذ .

هذا وطالبت الوزارة من مديريات التربية إيلاء أهمية بالغة لهذه الدروس خاصة وأنه لم يبق الكثير لامتحانات نهاية السنة .

كما كلفت مفتشي المواد إضافة إلى الأساتذة المكونين وكذا مديري المؤسسات، بتقديم الدروس حسب الحاجة وهذا في حال عدم التحاق الأساتذة للقيام بهذه الدروس .

ويكون الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا، باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون خلال هذا الفصل إلى تعويض دروس عطلهم المرضية ان كانت الدروس والدعم في وقت واحد.

وللاشلرة فقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى إعلام الأساتذة بضرورة تسجيل حضورهم وهذا حسب البرنامج الذي يتكفل مدير المؤسسة بإنجازه، قصد السماح لكل التلاميذ من الاستفادة من هذه الدروس.

ليديا كبيش

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