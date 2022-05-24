أشاد المؤتمر العاشر لإتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب بمستوى النقاش الذي طبع اشغال جلسات المؤتمر ، مؤكدا إستعداده لمواصلة المعركة التححرية بقيادة الججبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .

و تطرق المشاركون في المؤتمر بالدراسة والتحليل والنقاش البناء الى وضعية الشباب الصحراوي ورهاناته وطموحاته مع إثراء الوثائق الأساسية للمؤتمر (القانون الأساسي، برنامج العمل، الرسائل والتوصيات والبيان الختامي).

كما تناولت مداولات المؤتمر الدور المنوط بالشباب في حرب التحرير باعتباره المحرك الاساسي للثورة وحامل مشعل التحرير واستكمال السيادة الوطنية.

وابرز المؤتمر دور النخب الشابة في ترسيخ قيم التضحية والعطاء وتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية وفي مقدمتها جيش التحرير وتحقيق التكاملية في خوض معركة التحرير على مختلف واجهات الفعل الوطني.

كما بعث المؤتمر بعدد من الرسائل الى شباب الجيش وانتفاضة الاستقلال والحركة الشبانية في عدد من الاقطار وفي مقدمتها الفعاليات الشبانية الجزائرية والموريتانية والافريقية والعالمية، مشيدا بدورها في مرافقة الشباب الصحراوي وقضيته العادلة والمرافعة عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال في مختلف المحافل الدولية والتظاهرات الشبانية العالمية.

وندد المؤتمر بالموقف المخزي لرئيس الحكومة الاسبانية وانخراطه الفاضح في دعم الاطروحة الاستعمارية المغربية، في خيانة جديدة للشعب الصحراوي محملا الدولة الإسبانية مسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي لا تزال اسبانيا الادارة المسؤولة امميا عن ذلك.

كما ثمن المؤتمر الدور الذي لعبته الشعوب الاسبانية في دعم القضية الصحراوية، فإنه يدعوها للعب المزيد من الضغط على الحكومة الاسبانية لتحمل مسؤولياتها تجاه الضحراء الغربية، مشيدا بحركة التضامن الدولية مع قضيتنا العادلة في إفريقيا وأروبا و أمريكا اللاتينية وآسيا وكل بقاع العالم من اتحادات شبانية وفعاليات اجتماعية وبرلمانات وحكومات محلية وجهوية ووطنية.

كما يهيب المؤتمر بالاندفاعة والحماس الذي ابداه الشباب الصحراوي في التكيف مع مرحلة الحرب والتعبير عن الاستعداد والجاهزية للانخراط في صفوف جيش التحرير وما طبع اشغال المؤتمر من نقاشات بناءة ومسولة، تعكس مستوى النضج والوعي لدى الشباب الصحراوي وتشبثه بقيم الثورة ورائدة كفاحنا.

رمزي أحمد توميات

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