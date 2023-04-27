اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية

استقبل، اليوم، اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، العميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية، حلّ بإقليم الناحية العسكرية السادسة على رأس وفد عسكري، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

خلال هذه الزيارة التي تدخل في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر والنيجر، ترأس اللواء محمد عجرود اجتماعا تنسيقيا مع الوفد النيجيري الضيف، بحضور اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي، تباحث فيه الطرفان سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية، في هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر، حسب ذات البيان.

خلال هذا الاجتماع أكد العميد إبراهيم عيسى بولاما، على تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة كما اغتنم السانحة ليؤكد أن بلاده على استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

وختم البيان أن الطرفين وقّعا على محضر الاجتماع وتبادلا هدايا رمزية، ليوقع بعدها نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية على السجل الذهبي للناحية العسكرية السادسة.

ش.ن

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