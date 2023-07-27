اللجنة متعددة القطاعات تباشر مهماها لإحصاء المتضررين من الحرائق الأخيرة

باشرت اللجنة متعددة القطاعات التي أشرف على تنصيبها وزير الداخلية، عملها لاحصاء كل الخسائر ودراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات مؤخرا.

و قال رئيس اللجنة والمندوب الوطني للكوارث الكبرى عبد الحميد عفرة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة باشرت عملها بدراسة التعويضات التي تخص المنتجات الزراعية والحيوانية. وإعادة تأهيل السكنات. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل هذه الأشغال وتقييم الأضرار في غضون شهر.

وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه اللجنة ستدرس الملفات التي ترد اليها من اللجان الولائية التي سبق تفعيلها وتنصيبها، من أجل تحديد التعويضات، و التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة من هذه الحرائق.

شرف الدين عبد النور

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