اللجنة العلمية تفصل في قرار تمديد تعليق الدراسة هذا المساء

أكد اليوم عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس، البروفيسور، رياض مهياوي،. أنه لن يكون هناك حجر صحي رغم ارتفاع الإصابات بالوباء.

و قال البروفيسور مهياوي:”من المستحيل أن يكون هناك حجر صحي ونحن في ذروة الوباء. لن ينفع هذا، ما يهم حاليا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح”.

وكشف ذات المتحدث، في تصريح خص به موقع “النهار أونلاين”، أن اللجنة العلمية ستفصل في قرار تمديد تعليق الدراسة هذا المساء.

وأوضح مهياوي، أن اللجنة العلمية ستجتمع ظهر اليوم الخميس، لدراسة آخر مستجدات الوضعية الوبائية، وكذا التطرق لقرار تمديد تعليق الدراسة.

رمزي أحمد توميات

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