اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تؤكد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تؤكد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

جددت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تأكيدها على ضرورة إحترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.

وأكدت اللجنة في إجتماع لمكتبها التنفيذي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد برئاسة رئيس اللجنة محمود الصالح، على أنه لا بديل عن تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد ناقش الإجتماع خطة عمل اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي من خلال العمل على استقطاب المزيد من الشخصيات السياسية والفكرية العربية .

كما تم خلال الاجتماع قبول طلبات أعضاء جدد من اليمن والسودان والجزائر.

ونوه رئيس المكتب التنفيذي إلى أهمية عمل الفريق القانوني في اللجنة العربية برئاسة المحامي محمود مرعي في التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية لعقد سلسلة من اللقاءات لشرح حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره والتخلص من الاحتلال المغربي الظالم والناهب لخيرات هذا الشعب منذ ما يقارب نصف قرن.

وبين رئيس المكتب التنفيذي أهمية انضمام هذه اللجنة إلى الأسرة الدولية لتحقيق فاعلية أكبر في التسريع في تفعيل القرار الدولي في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

كما دعا دول العالم بشكل عام والعربية بشكل خاص إلى الوقوف إلى جانب حق هذا الشعب، وإصدار قرار بتطبيق حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره والتخلص من الاحتلال، بعيدا عن مصالح تلك الدول مع الاحتلال المغربي.

وقرر المكتب التنفيذي العمل على دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا للوصول إلى قرار حاسم وملزم للنظام المغربي في إنهاء احتلاله للأراضي الصحراوية، والتأكيد على حق الشعب العربي الصحراوي في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

ليديا كبيش

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