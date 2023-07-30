اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تندّد بقرار الكيان الصهيوني بخصوص الصحراء الغربية

أوضحت للجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قرار الكيان الصهيوني الإعتراف بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية لن يؤثر على شرعية كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

وعبرت اللجنة في بيان لها حسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية عن إدانتها لتلك المؤامرة، واصفة إياها بالمهزلة التي لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، ولن تمس من جوهر وشرعية كفاح الشعب الصحراوي، وقضيته العادلة المعترف بها عالميا.

ودعت اللجنة,يضيف البيان , الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبارهما أصحاب ولاية على تطبيق القانون الدولي لإدانة هذا الاعتراف الأعوج باعتباره خرق للقانون الدولي الذي يعتبر ويصنف القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار بامتياز، ولذلك لا يحق لأي دولة في العالم الاعتراف بسلطة النظام المغربي على اراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وجددت اللجنة التأكيد على أن هذه الخطوة ليست سوى صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.حسب دات البيان .

س.ق

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