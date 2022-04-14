أصدرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، بيانا أدانت فيه الممارسات التي تنتهجها دولة الإحتلال المغربي في حق المدنيين وتعتبره عملا ارهابيا .

وعبرت اللجنة عن إدانتها لهذه الممارسات الإجرامية المتكررة والمستمرة كعمل إرهاب دولة مارقة على الشرعية الدولية وخرق سافر للقانون الدولي الإنساني ومنتهكة كل قواعد الهيكلة الحقوقية العالمية ذات الصلة.

وحملت اللجنة حكومة الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين والأجانب العزل، ومحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة .

ودعت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار مأموريتها الى تحمل المسؤولية والتدخل العاجل لتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية باعتبارها اقليما محتلا وارسال لجنة للتحقيق، و تحمل المسؤولية لهيئة الأمم المتحدة وبعثتها المينورسو.

كما ذكرتها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يستكمل مسار تصفية الاستعمار، محذرة من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي الرعناء وممارساته العدوانية العسكرية الخطيرة.

ليديا كبيش

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