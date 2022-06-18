أكدت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أن الشعب الصحراوي صنع مشهداً تاريخياً في تلك المحطة المضيئة من تاريخه المشرق بعدد قليل وشكل حضاري غير مسبوقين أي بتاريخ 17 يونيو 1970.

وأفادت اللجنة قي بيان لها :”حيث أعلن للعالم رفضه للهيمنة الاستعمارية الإسبانية، وسطر الطريق لاحقا للمقاومة والمطالبة بالحقوق الوطنية وقيام الدولة الصحراوية بقيادة طليعة الكفاح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.”

كما استذكرت لجنة بمناسبة ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية واليوم الوطني للمفقود، بطلات وأبطال انتفاضة الزملة بكل ما يليق بهم من تقدير وعرفان.

واستعرضت ذات اللجنة الحقوقية موقف قائد الحركة الطليعية الذي أبان عن شجاعة وحكمة وبعد نظر في تلك المرحلة.

رمزي أحمد توميات

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