اللجنة الأولمبية الجزائرية تُندّد بالتصرف غير الأخلاقي لوسائل الإعلام الأجنبية تجاه الملاكمة إيمان خليف

ندّدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة، في بيان لها، اليوم، التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف الملاكمة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة.

وقالت اللجنة الأولمبية أن مثل هذه الهجمات على شخص إيمان خليف غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، وهي الألعاب الأولمبية، مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحماية الملاكمة الجزائرية.

شرف الدين عبد النور