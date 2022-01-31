الكويت تكشف عن دعمها المطلق للقمة العربية بالجزائر

أشاد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ د. أحمد الناصر بدور الجزائر المميز ومشاركتها الفعالة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وأكّد أنّ الكويت ستكون أول المشاركين في القمة العربية بالجزائر وآخر المغادرين منها، في إشارة إلى دعم الكويت للجزائر في مساعيها لعقد قمّة عربية تهدف لتطوير العمل العربي المشترك.

وتصدّر المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كبريات الجرائد الكويتية، مُشيدة بالدور الجزائري في هذا اللقاء العربي، وتناقلت تصريحات د. أحمد الناصر خصوصا لقاء لعمامرة بنائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي اعتبره ناجحا لوجود إرادة مشتركة بين الجزائر والكويت لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية. مشيرا إلى أن المباحثات الرسمية كشفت عن تطابق الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وقال الشيخ د. أحمد الناصر أنّ دعم الجزائر في القمة العربية نابعة عن توجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وأكّد أن آليات عمل الجامعة العربية تحتاج إلى تحديث لمواجهة التحديات والاستشراف في المستقبل، وهو الطرح الذي يسعى رمطان لعمامرة ايصاله للأطراف العربية بُغية تفعيل دور الجامعة وتطوير العمل العربي المشترك.

كما كشف عن اتفاق جزائري كويتي على ضرورة تطبيق القوانين الدولية في مختلف القضايا والملفات.

وليد.ب

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