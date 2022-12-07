الكشف عن موعد تقديم نتائج الإحصاء السكاني

كشفت الحكومة أن النتائج الأولية للاحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيكون بحلول منتصف جانفي 2023 بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء.

وفي السياق كشف بيان صادر عن الحكومة التي اجتمعت الأربعاء برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، ان وزير الرقمنة والإحصائيات قدم عرضا يتضمن حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان و الإسكان، التي أُجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و 16 أكتوبر 2022.

وتابع البيان قائلا إن النتائج الأولية لهذا الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان ستقدم بعد ثلاثة (3) أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات، بحلول منتصف يناير 2023 بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء.

وأضاف بيان الحكومة أنّه بعد التطرّق إلى الإطار القانوني وأهمّ المراحل التحضيرية لهذه العملية المعقدة، أُشير إلى ظروف سير مرحلة تنفيذ هذه العملية وكذا تدابير التأطير والمتابعة المتخذة.

وفي هذا الإطار ذكر بيان الحكومة ، بأنّ الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان تميّز عن العمليات السابقة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما من خلال استعمال اللوحات الذكية بدلا من الاستمارة الورقية المعتادة.

فايزة. س