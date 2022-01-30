الكشف عن كورونا مجانا في أكثر من 100 مسجد عبر الوطن

كشف اليوم الأحد المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد زغداني، أنه تم فتح أكثر من 100 مسجد لتمكين المصلين من كشف مجاني عن فيروس كورونا.

وأفاد زغداني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأطباء وأعوان الحماية المدنية، قدموا منذ انطلاق عملية التحسيس والتلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى مساجد الجمهورية، أكثر من ألفين درسا توعويا للمصلين.

وذكر ذات المتحدث، أنه أمام الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون وتماشيا وقرارات السلطات العليا للبلاد والإجراءات المعلنة للحد من إنتشار الفيروس المستجد، أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا .

كما لفت المسؤول بوزارة الشؤون الدينية، إلى أنه تم فتح نقاط عديدة للتلقيح ضد فيروس كورونا عبر 805 مسجدا. بالتنسيق مع قطاع الصحة. بالإضافة كذلك إلى فتح نقاط الكشف المجاني عن الإصابة بكوفيد 19 عبر 102 مسجدا.

كما كشف زغدان أنه تم خلال الحملة التحسيسية تقديم 2068 درسا توعويا وتحسيسيا بمخاطر كوفيد-19 للمصلين من طرف أطباء وأعوان الحماية المدنية قبيل صلاة الجمعة عبر مساجد الجمهورية”.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...