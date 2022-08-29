الكشف عن قوائم أساتذة الإنجليزية في الابتدائي في هذا التاريخ

29 أغسطس، 2022

أعلن اليوم الإثنين، المتابع للشأن التربوي كمال نواري، ، أنه سيتم الكشف عن قوائم الأساتذة المقبولين خلال الأسبوع الجاري.

وكشف نواري في منشور له عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، أن تصنيف المدارس الابتدائية في تدريس اللغة الإنجليزية قسّم إلى صنفين من أجل تسهيل المهام على الأساتذة

وأوضح المتحدث أنه تقرر تصنيف المدارس الابتدائية في تدريس مادة اللغة الانجليزية إلى صنفين حضري وريفي فعند إسناد المادة للأستاذ في المدارس الريفية يشترط أن تكون مدرسة واحدة كل يوم حتى يتجنب التنقل اليومي بين المناطق المتباعدة، ويدرس بحجم ساعي أقل.

وبخصوص المدارس الواقعة بالمناطق الحضرية فيكلف الأستاذ بعدة مدارس متقاربة لكي يتمكن من التدريس في عدة مدارس خلال يوم واحد بحجم ساعي أكبر.

ليديا كبيش

29 أغسطس، 2022

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