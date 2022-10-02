الكشف عن قائمة المقبولين في مسابقة التوظيف و الترقية الإستثنائية لرياضيي النخبة خلال أيام

2 أكتوبر، 2022

اكدت وزارة الشباب و الرياضة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، انه سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين خلال الايام القريبة، في مسابقة التوظيف و الترقية الاستثنائية لرياضي النخبة و المستوى العالي، و ذلك عبر الوسائط الاعلامية للوزارة، بعدما تمت معالجة وتصفية ملفات كل المسجلين عبر المنصة الرقمية للوزارة، من طرف اللجنة الوزارية، المكلفة بتسيير ملف التوظيف والترقية الاستثنائية الخاصة بالمعنيين.
و اضاف ذات البيان بانه يتعين على المقبولين، سحب استمارة المعلومات المدرجة على المنصة الرقمية https://survey.mjs.gov.dz والمصادقة عليها من طرف اتحادياتهم، و إيداعها لدى مصالح المديرية العامة للرياضة، وهذا في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ الإعلان.

حورية سعداوي

2 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

لعمامرة يُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس

21 أكتوبر، 2021

تسجيل 753 صابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

14 أغسطس، 2021

الرئيس تبون يجري عملية ناجحة على قدمه اليمنى

20 يناير، 2021

رئيس المجلس الدستوري: الرئيس تبون حقق مطالب الحراك الشعبي

11 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: