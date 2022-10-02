الكشف عن قائمة المقبولين في مسابقة التوظيف و الترقية الإستثنائية لرياضيي النخبة خلال أيام

اكدت وزارة الشباب و الرياضة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، انه سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين خلال الايام القريبة، في مسابقة التوظيف و الترقية الاستثنائية لرياضي النخبة و المستوى العالي، و ذلك عبر الوسائط الاعلامية للوزارة، بعدما تمت معالجة وتصفية ملفات كل المسجلين عبر المنصة الرقمية للوزارة، من طرف اللجنة الوزارية، المكلفة بتسيير ملف التوظيف والترقية الاستثنائية الخاصة بالمعنيين.

و اضاف ذات البيان بانه يتعين على المقبولين، سحب استمارة المعلومات المدرجة على المنصة الرقمية https://survey.mjs.gov.dz والمصادقة عليها من طرف اتحادياتهم، و إيداعها لدى مصالح المديرية العامة للرياضة، وهذا في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ الإعلان.

حورية سعداوي

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