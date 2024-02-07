الكشف عن سعر أسهم القرض الشعبي الجزائري

كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لعدة ولايات بمدينة بسكرة ضمن حملة فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري أن ”البنك يملك مكانة مالية هامة حيث يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من بين 19 مؤسسة بنكية وقد بلغ ناتجه البنكي الصافي 70,15 مليار دج كما إن له حصة من الموارد المالية في السوق تقدر 14 بالمائة و يستحوذ على حصة تقدر ب15 بالمائة في مجال القروض”.

كما أشار ذات المسؤول أن سعر أسهم البنك بلغت 2300 دج للسهم الواحد, مضيفا أن القرض الشعبي الجزائري الذي يسير أكثر من 3 ملايين حساب بنكي ”يملك إنتاجية حسنة ويسجل نموا ملحوظا في عدد الحسابات المسيرة” و أن ”عدد الحسابات فيما يخص الصيرفة الإسلامية بعدد 47 ألف حساب سمح بحشد أكثر من 35 مليار دج منذ إنشاء هذا النوع من المعاملات المالية في أكتوبر 2020″.

و أفاد ذات المسؤول, إن إتاحة المجال للمستثمرين في 30 جانفي من السنة الجارية لشراء أسهم البنك التي يبلغ سعرها 2300 دج للسهم الواحد , قد يمنح المساهمين امتيازات عديدة .

و في الأخير , أبرز قادري بأن القرض الشعبي الجزائري هو الداعم الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , كما أكد انه بالإضافة إلى قدرات البنك المالية يتوفر على شبكة من الوكالات (161 وكالة عبر الوطن) تجعله قريبا من الزبائن.

سهام قريمش

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