الكشف عن بطاقة اشتراك “ساهلة sahla ” للتنقل عبر القطارات وحافلات إيتوزا

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية , اليوم الأربعاء, عن بطاقة الاشتراك “ساهلة sahla ” للتنقل عبر القطارات وحافلات إيتوزا .

و أفاد بيان لشركة sntf , أن سعر بطاقة الاشتراك يبلغ 2500 دج للشهر, و قد يستفيد مستعمل بطاقة ساهلة من تخفيضات تصل الى – 50 % من ثمن التذاكر.

و تتيح هذه البطاقة فرصة التنقل كل من أيام العطل والعطلة الأسبوعية مجانا.

و أضافت الشركة , أن عدد الرحلات غير محدود, كما أن البطاقة متوفرة على مستوى المحطات, حسب ذات البيان.

سهام قريمش

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