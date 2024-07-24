الكاف تعتمد رسميا ملعب “حسين آيت أحمد” لاستضافة مختلف البطولات

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، اليوم، عن إعتماد الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم “الكاف” رسميا، ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، لاستضافة مختلف البطولات التي تنظمها الكونفدرالية الافريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وهنأت الكاف بدورها عبر رسالة، الفاف والقائمين على الملعب الجديد، على العمل الجيد في إنجازه، حيث قالت ”نهنئ المسؤولين عن الملعب والاتحادية الجزائرية لكرة القدم على العمل الرائع الذي تم إنجازه بمدينة تيزي وزو, مما يجعله واحد من الأفضل في قارتنا”.

شرف الدين عبد النور