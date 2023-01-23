الرئيسية/الأولى/القيمة المالية للمحجوزات بلغت أكثر من 1300 مليار سنتيم خلال سنة 2022 القيمة المالية للمحجوزات بلغت أكثر من 1300 مليار سنتيم خلال سنة 2022 قيمة 23 يناير، 2023 أعلن المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي٬ أن القيمة المالية للمحجوزات خلال سنة 2022 من عقارات ومركبات ومنقولات٬ قدرت بحوالي 1300 مليار سنتيم و9 ملايين أورو. حورية سعداوي شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 23 يناير، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة