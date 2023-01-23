القيمة المالية للمحجوزات بلغت أكثر من 1300 مليار سنتيم خلال سنة 2022 قيمة

القيمة المالية للمحجوزات بلغت أكثر من 1300 مليار سنتيم خلال سنة 2022

أعلن المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي٬ أن القيمة المالية للمحجوزات خلال سنة 2022 من عقارات ومركبات ومنقولات٬ قدرت بحوالي 1300 مليار سنتيم و9 ملايين أورو.

حورية سعداوي

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