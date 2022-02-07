القمة الـ 35 الاتحاد الأفريقي : المغرب يتناقض مع سياساته في موضوع الهجرة

7 فبراير، 2022

قام الاحتلال المغربي  بتقديم تقريره السنوي حول الهجرة أمام القادة الأفارقة ، مقدما نفسه مناصرا مما يضعه أمام تناقضاته في هذا الموضوع ، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وتساءلت الوكالة بالقول :”أمام هذا كيف يمكن للمغرب أن يكون مناصرا وهو أول من لجأ الى جعل موضوع الهجرة والمهاجرين الأفارقة ورقة ابتزاز وضغط على دول الجوار الأوروبي خاصة إسبانيا “.

وأضافت :” أن المغرب وهو يقدم تقريره أمام القمة الإفريقية لا يملك أية مصداقية في موضوع أزعج دول الجوار ، واستغلاله معاناة الأفارقة وتوظيفها أسوأ توظيف سياسي في التاريخ علاوة على المعاناة التي يعيشها هؤلاء في المغرب نفسه من سوء معاملة وتمييز وأوضاع معيشية مزرية”.

وتابعت الوكالة :”لقد تأكد توظيف المغرب للمهاجرين كملف -وهو الملتزم حسبه قوله بمحاربة الهجرة – ولملف الهجرة السرية أخيرا حين أعاز ليس للمهاجرين الافارقة فقط بل حتى المواطنين لاقتحام أسوار سبتة ومليلية للضغط على اسبانيا لتغيير موقفها من الشرعية الدولية بخصوص مستعمرتها السابقة “.

كما أضافت:”أمام هذا الوضع نجد أن الاحتلال المغربي يتناقض مع سياساته فيما يتعلق بالهجرة ، فهو الذي ساهمت طائراته في نقل المهاجرين الأفارقة وتهريبهم من بلدانهم لجعل منهم جالية مقيمة في المغرب واستعمالها كسلاح ضد أوروبا ، وهذا ما اتضح جليا للجميع حيث سجلت السنوات الأخيرة الماضية عدة حوادث في محاولة مهاجرين أفارقة اقتحام أسوار سبتة ومليلية”.

وفي الأخير يبقى السؤال المطروح إذا كان المغرب يريد فعلا تقديم نفسه محاربا للهجرة السرية ، فكيف وصل هؤلاء المهاجرين للمغرب وهو الذي يحتل اجزاء من الجمهورية الصحراوية ويحيطها بجدار رملي طوله 2700 متر .

رمزي أحمد توميات

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