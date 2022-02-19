القمة الأفريقية-الأوروبية : مباحثات هامة للرئيس الصحراوي مع نظيره الجنوب إفريقي

أجرى رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، مباحثات ثنائية هامة مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، سيريل رامافوزا.

وجاء ذلك على هامش أشغال اليوم الثاني للقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وكانت المباحثات التي دارت أطوارها في مقر مجلس الإتحاد الأوروبي حيث تنعقد القمة، فرصة أستعرض خلالها الجانبان العلاقات القوية التي تربط الجمهورية الصحراوية وجمهورية جنوب إفريقيا، ومناسبة لتبادل وجهات النظر فيما يخص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك قاريا ودوليا.

كما سلطت المباحثات الضوء على المواقف الموحدة لكلا البلدين فيما يخص القارة الأفريقية والجهود المبذولة على مستوى القارة من أجل النهوض بها وضمان الرفاهية لشعوبها وأيضا سيادتها على مواردها و أراضيها الوطنية.

أما بخصوص الوضع في الصحراء الغربية، تبادل الرئيس الصحراوي ونظيره الجنوب إفريقي وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة، على ضوء إستئناف الحرب عقب خرق جيش الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار وإجتياح واحتلال أراضي جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية.

كما تم التأكيد على الموقف الثابت لجنوب إفريقيا إزاء الوضع في الصحراء الغربية وتجاه الجمهورية الصحراوية في نضالها من أجل إستكمال بسط سيادتها على كامل أراضيها الوطنية ومواردها الطبيعية في وجه الاحتلال العسكري من قبل المملكة المغربية.

وخلصت المباحثات إلى إستمرار كلا الطرفان في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين الصحراوي والجنوب إفريقيا ومواصلة التنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف المستويات.

ليديا كبيش

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