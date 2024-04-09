القضية الفلسطينية محور المكالمة الهاتفية بين عطاف و نظيره البرازيلي

9 أبريل، 2024

تلقّى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتصالا هاتفيا، من نظيره البرازيلي، ماورو فييرا.

و تركّزت المحادثات بين الطرفين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول القضية الفلسطينية، لا سيما الوضع المأساوي السائد في غزة بسبب التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي.

كما تطرّق الوزيران، حسب ذات المصدر، إلى آخر التطورات المتعلقة بطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك من منطلق دعم كل من الجزائر والبرازيل لهذه الخطوة الهامة والحاسمة.

شرف الدين عبد النور

9 أبريل، 2024

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