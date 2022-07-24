القضاء على 29 حظيرة عشوائية وحجز 976 كرسي و 436 مظليّة بشواطئ العاصمة

24 يوليو، 2022

تزامنا وموسم الإصطياف، سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخطّطا أمنيا خاصا بالموسم، من خلال برمجت خرجات ميدانية يومية على مستوى الشواطى لضمان سلامة المواطن وممتلكاته.

الخرجات الميدانية كان غرضها مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية التي تمّ استحداثها على مستوى الساحات المحادية للشواطئ، وكذا مكافحة ظاهرة كراء مستلزمات الإصطياف بدون رخصة، مع محاربة مختلف أشكال الجريمة من استهلاك شخصي للمخدرات بمختلف أنواعها، حمل أسلة بيضاء وبيع غير قانوني في الشواطئ.

كما أفضت هذه الخرجات الميدانية، إلى القضاء على 29 حظيرة عشوائية على مستوى الشواطئ، و حجز 26 سلاح أبيض محظور، 976 كرسي، 436 مظلّية وما يفوق 250 طاولة، كان أصحابها بصدد عرضها للكراء على الشواطئ بطريقة غير قانونية.

ش.ن

24 يوليو، 2022

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