القضاء على 10 إرهابيين وتوقيف 7 آخرين خلال 6 أشهر

6 يوليو، 2022

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على 10 إرهابيين وتوقيف 7 آخرين، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب الحصيلة العملياتية للجيش

ووفقا ذات البيان، فقد تم القضاء على 10 إرهابيين وتوقيف 7 آخرين. واستلام 3 إرهابيين خلال السداسي الأول من سنة 2022. كما تم إسترجاع 323 قطعة سلاح خلال نفس الفترة.

في حين تم العثور على 3 جثث تعود لإرهابيين، وتوقيف 206 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. وكذا كشف وتدمير 51 مخبأ للإرهاب وورشة لصناعة الأسلحة والذخيرة و47 قنبلة تقليدية.

كما تم استرجاع 323 قطعة سلاح، منها 31 كلاشينكوف و263 بندقية صيد من مختلف الأصناف. و16 مسدس آلي ورشاش ثقيل عيار 12 ملم، و7 أنظمة تفجير عن بعد و5 قاذفات صاروخية. كما تم استرجاع 13 قذيفة من مختلف العيارات و111075 طلقة.

رمزي أحمد توميات

6 يوليو، 2022

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