القضاء على 03 إرهابيين خطيرين بالقطاع العسكري عين الدفلى

تمكّنت يوم أمس السبت، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة زوڨاغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على 03 إرهابيين خطيرين، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بكل من الإرهابي دبار بومدين، الإرهابي حمناش إبراهيم والإرهابي علالي محمد.

كما مكّنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و05 مخازن بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى، يضيف ذات المصدر.