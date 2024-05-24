القضاء على إرهابيَيِن بالشلف

تمكّنت مساء أمس الخميس، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين 02، وهذا في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل تمولقة بئر الصفصاف بالقطاع العسكري الشلف بالناحية العسكرية الأولى،

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الأمر يتعلّق بالإرهابي ” قشقوش عبد القادر” المدعو ” أبو جعفر” والإرهابي ” خلوفي عبد القادر”، واسترجاع مسدسين 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف وثلاثة03 مخازن ذخيرة، منظار 01 ميدان وأغراض أخرى.

وختم البيان أن هذه العملية تأتي، لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا المجرمين حتى القضاء النهائي عليهم.

ش.ن