“القسام” تعلن عن تدمير 4 آليات إسرائيلية شمال غزة

1 نوفمبر، 2023

أعلنت كتائب “القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، في بيان لها، اليوم الأربعاء، 1 نوفمبر، عن تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت القسام، عن قصفها لحشود لقوات الاحتلال برشقة صاروخية، في حين  أعلنت “سرايا القدس” عن استهدافها أيضاً لتجمع آليات إسرائيلية.

و قالت “القسام” في بيانها إن “مجاهدينا تمكنوا من تدمير 4 آليات بقذائف الياسين 105، والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون”.

كما أعلنت عن “إطلاقها طائرة زواري انتحارية تجاه موقع مارس العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة”.

شرف الدين عبد النور

1 نوفمبر، 2023

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