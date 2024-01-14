القرض الشعبي الجزائري يُودع طلب الدخول إلى بورصة الجزائر

أودع القرض الشعبي الجزائري، خلال الاسبوع الماضي، لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، طلب الدخول إلى بورصة الجزائر و فتح راس ماله للادخار العام في حدود 30 %عبر طرح أسهم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

و أشار رئيس اللجنة، الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية، يوسف بوزنادة، حسب ذات المصدر، إلى أن هذا الطلب الذي تم ايداعه طبقا لأحكام نظام لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو 1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات و الهيئات التي تلجا علانية الى الادخار عند إصدارها قيما منقولة (اسهم و سندات) “يتضمن مشروع مذكرة اعلامية موجهة لإعلام الجمهور و تخص تنظيم البنك و وضعيته المالية و تطور نشاطه”.

كما أوضح بوزنادة أن كل شركة تطلب إدخال أسهمها للتداول في البورصة، مطالبة بأن تنشر أولا مذكرة اعلامية و ذلك طبقا للمادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل و المتمم المؤرخ في 23 مايو 1993، مضيفا أن المذكرة الإعلامية يجب أن تكون مؤشرة مسبقا من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قبل نشرها، يضيف المصدر ذاته.

وأكد يوسف بوزنادة في ذات السياق، بأن مشروع المذكرة الإعلامية و كذا الملف المتعلق بها، هما قيد الدراسة حاليا من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، حيث و بعد استكمال هذه العملية-يضيف ذات المتحدث- سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشان التأشيرة التي تسمح للبنك العمومي باللجوء الى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة، يفيد بيان وكالة الأنباء الجزائرية

للتذكير، فإن بنك التنمية المحلية ينتظر أيضا أن يفتح رأس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، إضافة إلى القرض الشعبي الجزائري، و ذلك في إطار مسعى يهدف إلى عصرنة القطاع البنكي من اجل تنشيط الاستثمار و سوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا إلى أن “يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية الجودة والفعالية”، مضيفا أن سنة 2024 “ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق”.

وتضم بورصة الجزائر حاليا، أربع أوراق مالية مدرجة و يتعلق الأمر بكل من أليانس للتأمينات و شركة بيوفارم و فندق الأوراسي و مؤسسة صيدال، فضلا عن مؤسسة صغيرة و متوسطة AOM invest شركة ذات أسهم المختصة في الاستثمارات المالية.

وسجلت بورصة الجزائر في سنة 2022 “انتعاشا ملموسا” للنشاط بارتفاع القيمة السوقية الى 42ر67 مليار دج أي بزيادة بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2021، حسب معطيات لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة،يختم بيان وكالة الأنباء.