القرض الشعبي الجزائري يعلن تمديد فترة بيع أسهمه إلى هذا التاريخ

أعلن القرض الشعبي الجزائري, اليوم الأربعاء, عن تمديد فترة بيع أسهمه لمدة 15 يوما إضافية, و ذلك الى غاية 14 مارس الجاري.

و جاء التمديد, حسب ما أفاد به بيان للقرض الشعبي الجزائري, كخطوة لتمكين المواطنين و المستثمرين من القيام بشراء أسهم البنك بسهولة و أريحية.

وأضاف بيان لذات المؤسسة, أن عملية فتح رأس مال البنك شرعت في 30 جانفي الفارط, و ذلك بعد الحصول على الموافقة من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة , حيث تم تحديد سعر الواحد بقيمة 2300 دينار جزائري.

و يجدر التذكير , أن عملية بيع الأسهم تتم على مستوى كافة وكالات القرض الشعبي الجزائري ووكالات نقابة التوظيف المتمثلة في بنك التنمية المحلية, البنك الوطني الجزائري, بنك الفلاحة و التنمية الريفية, الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط, بنك الجزائر الخارجي, سوسيتي جنرال الجزائر, و tell markets, وفق ما جاء به اليان السالف ذكره.

كما يمكن للمواطنين و المستثمرين حجز موعد لشراء أسهم و ذلك باستعمال الرابط المبين أدناه:

https://cpabourse.cpa-bank.dz/segment

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...