القبض على مسبوقين قضائيا يتاجرون بالمؤثرات العقلية بالجزائر العاصمة

7 ديسمبر، 2022

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن مصالحه ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار تمكّنت من توقيف 03 ثلاثة أشخاص، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 25 و 28سنة، في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإيجار بالمؤثرات العقلية.

قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا ، وبعد عملية تفتيش مركبة مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيهم و هم بصدد نقل و بيع المؤثرات العقلية، من خلال إخفائها بداخل مخزن وقود السيارة، أسفرت العملية عن ضبط وحجز 4568 قرص من المؤثرات العقلية، 02 مركبتين سياحيتين استعملتا في نقل هاته السموم و03 هواتف نقالة، يضيف البيان .

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع و العرض على الغير باستحضار مركبة سياحية، حسب ذات المصدر .

ش.ن

7 ديسمبر، 2022

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